ضمن احتفالات العيد الوطني الخمسين.. بلقيس تقدم حفلا غنائيا بالإمارات

قدمت الفنانة بلقيس حفلا غنائيا تحت شعار مكتمل العدد بمدرج الخورفكان بالإمارات ضمن احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين على قيام الاتحاد.

وقدمت بلقيس باقة متنوعة من أغنياتها؛ حيث افتتحت الحفل بأغنية هذا ملكنا ثم غنت ممكن وانتهى و دبلوماسي وحالة جديدة و ياخاله و دو دوم و أغنيتها التى قدمت خصيصاً للاحتفال "الخمسين".

يذكر أن بلقيس تحيي غدا حفلا غنائيا آخر بأبو ظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات، ومن المقرر أن تطرح نهاية الشهر المقبل أحدث أغنياتها التى قدمتها باللهجة المصرية وسيتم تصويرها بمصر.

حفل بلقيس

قصة زواج بلقيس

احتفلت بلقيس بـ زفافها قبل 5 سنوات على زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، بـ4 زفات من بينها السعودية واليمنية والمغربية والمصرية، وكان من أضخم حفلات الزفاف التي تم إحياؤها.

وظهرت الفنانة بلقيس بفستان ملكي طويل من تصميم المصممة السعودية تيما وارتدى زوجها سلطان عبد اللطيف بدلة رسمية سوداء.

أقيم حفل الزفاف في أحد فنادق دبي الفاخرة وآثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب سقوط ذيل فستان بلقيس عند دخولها القاعة .

ابن بلقيس فتحي

وضعت بلقيس فتحي طفلها الأول «تركي» قبل 3 سنوات، وظهرت معه مؤخرًا خلال الاحتفال بعيد ميلاده، وهما يرقصان بعد دعوى الخلع التي رفعتها على زوجها، وعلّقت على الفيديو بالقول: «شوفوا البنت اللي هبدتها اخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني .. الجلوس مع الأطفال متعة تسلّينا كثير في حفلة تركي».

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهرت بلقيس في الفيديوهات خلال لعبها مع إبنها ورفاقه بعفوية ومرح، وأيضاً خلال رقصها بحماسة فرحاً بابنها.

بلقيس ترفع قضية خلع

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، في أبريل الماضي عن رفعها قضية خلع ضد زوجها من خلال مداخلة عبر برنامج MBC TRENDING، وقالت بلقيس عند سؤالها عن عدم ظهورها مع زوجها:" رافعة قضية خلع من فترة فى المحاكم ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع".

ومن ناحية أخرى حلّت النجمة العربيّة بلقيس ضيفة على شاشة سكاي نيوز عربيّة في حوار خاصّ مع الإعلامي سعيد حريري ضمن زيارتها إلى متحف بيت بيروت الذي فتح أبوابه لها للتصوير حصرياً مع سكاي نيوز عربيّة، وبدورها أبدت بلقيس عن انطباعاتها وتأثّرها بزيارة هذا المبنى الشاهد على التاريخ منذ عشرينيات القرن الماضي مرورا بسنوات الحرب الأهليّة اللبنانية وما شهدته من دمار وعذاب، متمنيّة أن تعود بيروت إلى ألقها وجمالها وأناقتها، وأن يستمرّ هذا المبنى برسالة الثقافة والإبداع.

أبدت بلقيس انطباعاتها بظهور السيّدة فيروز الأخير وهي تتقلّد الوسام التكريمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلة: : "هذه الإطلالة كانت كظهور القمر علينا، وهي زرعت الفخر في قلب كلّ لبناني وفي قلب كلّ عربيّ، وهي تستحقّ أكثر من ذلك بكثير"، وعمّا إذا كان هذا الجيل قادراً على تقديم أغانٍ بمستوى ما قدّمته السيّدة فيروز قالت: " فيروز خارج المقارنة، والطقطوقة ذات الدقيقتين هي خاصّة بها تماماً، وما يُقدم اليوم من الأعمال قد تُخلّد وتعيش حتّى الأزمنة القادمة، ولكن ما قُدم في الزمن الماضي من أغانٍ للسيّدة فيروز، وللسيّدة أم كلثوم هي أغانٍ خالدة". وأضافت:" قدّمت السيّدة فيروز إعجازاً موسيقياً في أغنية "ليلي ليلي" حيث احتوت الأغنية كاملةً على كلمتيْن فقط هما ليلي ليلي.