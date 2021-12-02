بركات يكشف سر خلاف جوزيه مع حسام غالي

كشف الإعلامي محمد بركات، سر الخلاف الذي حدث بين البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، وحسام غالي، القائد الأسبق للفريق، وعضو مجلس إدارة النادي الحالي.



وأكد محمد بركات في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور"، أن المشكلة بدأت بعد أحد تمارين فريق الكرة، والتي طالب جوزيه خلالها لاعبي الفريق بالقيام ببعض التدريبات الخفيفة بالكرة، ثم خوض بعض التمارين الاستشفائية قبل الذهاب إلى الـ«جيم».



وأشار بركات إلى أن غالي طلب الاستمررا في التدريب، قبل أن يؤكد له جوزيه بأنه يحتاج للراحة وليس للتدريبات، ليجيبه غالي بعدها بأن الأمر يخصه، قائلا:"هذا جسدي وليس جسدك".