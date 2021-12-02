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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المستشار القانوني للنادي الأهلي يوضح خطوة تصعيد العامري فاروق بعد عدم اعتماده نائبا

العامري فاروق
العامري فاروق

قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن العامري فاروق، سيطعن على قرار عدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس في انتخابات القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي يتضامن في دعوى نائب الرئيس المزمع اتخاذها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الدعوة ستقدم للقضاء الإداري، بينما الطعن في اللجنة الأولمبية ما زالت محل بحث، مشددًا أن الأهلي سيسلك كل الطرق الممكنة، للحصول على حق العامري فاروق.

واستكمل تصريحاته، أن موقف الأهلي القانوني سليم بدون شك في فوز العامري فاروق، بينما ما صدر مخالف للائحة، موضحًا أن هناك عدد من الأندية تم الإعلان عن فوز مرشحين فيها بالتزكية.

الأهلى العامري فاروق اللجنة الاولمبية

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