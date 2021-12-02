مناقشة لائحة مقترحة لبرنامج نوعي للإنتاج التليفزيوني والسينمائي بآداب المنصورة

التقى الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، كلا من الدكتور محمد سويلم، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فايزة عبد الرازق، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة، ومحمود فرج مدير عام شئون الطلاب بالجامعة، لمناقشة المقترح المقدم من الدكتور أحمد عثمان أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بقسم الإعلام، لإنشاء برنامج نوعي للإنتاج التليفزيوني والسينمائي بالكلية كخطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الإقليمية في مصر.

حضر الاجتماع كل من الدكتور وائل البرعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي السعيد النجار رئيس قسم الإعلام بالكلية، والدكتور أحمد أحمد عثمان أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام.

واستعرض الجعيدي خلال الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها الكلية لإنشاء استديو إنتاج تليفزيوني مجهز بأحدث تقنيات التصوير والمونتاج استعدادا لبدء العمل بالبرنامج، إيمانا من إدارة الكلية بأهمية دور الإعلام على الصعيد الوطني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة.

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