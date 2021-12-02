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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عبد الواحد: كارتيرون أفضل مدرب تولى تدريب دجلة.. وزيزو أحد اكتشافاتنا

محمد عبدالواحد
محمد عبدالواحد

أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي كان أفضل مدرب أجنبي تولى تدريب وادي دجلة في السنوات الأخيرة.


وقال عبد الواحد في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC : "كارتيرون أفضل مدرب أجنبي تولى تدريب وادي دجلة في السنوات الأخيرة وكان له بصمة كبيرة مع الفريق".


وأضاف: "أيضا أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الحالي كان أحد اكتشافات وادي دجلة".


وتابع: "لدينا أسلوب لعب مختلف عن كل فرق الدوري مثل فرق أوروبا ولدينا بعض الأخطاء".


وتابع: "أيضا اليوناني تاكيس جونياس كان المدرب المناسب لطريقة لعب وادي دجلة وهو مدرب كبير قدم بصمة قوية للفريق ونجح أيضا مع بيراميدز قبل رحيله".

محمد عبد الواحد الزمالك كارتيرون وادي دجلة زيزو

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