طلعت يوسف: لم أستقل من الإسماعيلي.. ونتائج الكرة تهدد بقاء الإدارة

أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق لـ الإسماعيلي فسخ إدارة الدراويش التعاقد معه دون الرجوع إليه مشيرا الي انه لم يستقيل من منصبة .

وأضاف طلعت يوسف خلال تصريحات تلفيزيونية : لا بد ان يدرك يحيي الكومي قيمة نادي الاسماعيلي وغير مقبول تمام تصريحاته عني .

واكمل : كنت مستعدا للتفاهم مع رئيس الاسماعيلي بشكل ودي واتمني ان يعرف قيمة الدراويش ويراجع حساباته لمصلحة النادي .

وأوضح : الاسماعيلي بحاجه لسيولة مالية للتعاقد مع لاعبين في يناير لتحسين النتائج ، وهناك فجوة كبيرة بين الرئيس واللاعبين حاليا .

وأختتم طلعت يوسف تصريحاته قائلا : نتائج الاسماعيلي الا لم تتحسن الفترة المقبلة سيهدد بقاء إدارة النادي .