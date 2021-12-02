عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

7 سنين ولسه مبيتكلموش.. أب يستغيث بالمسؤلين لعلاج نجليه التؤام.. فيديو

صدى البلد

حالة من الحزن والألم يعيشها أسامة جابر بسبب نجليه التؤام بلال ومروان، الذين يعيشا حياة من الألم بسبب مرض أحدهم من الشلل النصفي، وعدم قدرة التؤامين علي التحدث رغم بلوغهم سن السابعة من عمرهم.

 

وتحدث أسامة جابر والد التؤام بلال ومروان، الي عدسة “صدي البلد” عن حالة نجليه قائلًا أنا رجل أعمل باليومية ولا يوجد لدي الأموال الكافية حتي استطيع أن أعالج أولادي.

 

وأوضح أسامة أن مرض أولاده بسبب نقص الأكسجين في عقل أولاده، وكان يجب أن يضغط بداخلهم أكسجين ولكن لم يحدث مما تسبب في فقدان القدرة علي الكلام، وفقدان واحد من التؤام علي قدرة الحركة.

 

وأشار أسامة أنه اكتشف مرض أولاده عقب اتمامهم العام الأول من عمرهم، وعقب اكتشاف مرضهم بدأ يذهب الي الأطباء حتي يكتشف مرض أولاده.

 

وأكمل أسامة أن وصف كل دكتور كان يختلف عن الأخر، فتردد أسامة علي أكثر من خمسه أطباء، ويكون تشخيص أولاده مختلفًا في كل مرة الناتج عن سبب مرضهم.

 

وأضاف أن بسبب مرض اولاده، بدأ ينتابهم  فعل عنيف من جانبهم بسبب المرض، وهو غير قادر علي احتواء او علاج هذا التصرف العنيف من قبل اولاده بسبب مرضهم.

 

وناشد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين بوزارة الصحة، بان يوفروا العلاج الخاص باولاده وعمل العمليات الخاصة لعلاجهم، لعدم قدرته علي التكفل بمصاريف علاج ابنائه بسبب ارتفاع سعر العلاج للولدين.

 

التؤام بلال ومروان التؤام الشلل النصفي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

الغرف التجارية: عرض دراسة لكافة فرص التعاون مع إسبانيا

اليوم.. محمد مرزوق ينافس مطيع على رئاسة اتحاد الجودو

أوميكرون.. متحور كورونا الجديد يحكم قبضته بجنوب أفريقيا ويقيد السفر لـ56 دولة

قرية كاملة في الصعيد تصنع الخبز والبتاو بالأفران البلدي.. شاهد الطريقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 2/12/2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

انخفاض ملحوظ .. درجات الحرارة اليوم الخميس 2-12-2021| فيديو

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟.. مبروك عطية يرد

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ