7 سنين ولسه مبيتكلموش.. أب يستغيث بالمسؤلين لعلاج نجليه التؤام.. فيديو

حالة من الحزن والألم يعيشها أسامة جابر بسبب نجليه التؤام بلال ومروان، الذين يعيشا حياة من الألم بسبب مرض أحدهم من الشلل النصفي، وعدم قدرة التؤامين علي التحدث رغم بلوغهم سن السابعة من عمرهم.

وتحدث أسامة جابر والد التؤام بلال ومروان، الي عدسة “صدي البلد” عن حالة نجليه قائلًا أنا رجل أعمل باليومية ولا يوجد لدي الأموال الكافية حتي استطيع أن أعالج أولادي.

وأوضح أسامة أن مرض أولاده بسبب نقص الأكسجين في عقل أولاده، وكان يجب أن يضغط بداخلهم أكسجين ولكن لم يحدث مما تسبب في فقدان القدرة علي الكلام، وفقدان واحد من التؤام علي قدرة الحركة.

وأشار أسامة أنه اكتشف مرض أولاده عقب اتمامهم العام الأول من عمرهم، وعقب اكتشاف مرضهم بدأ يذهب الي الأطباء حتي يكتشف مرض أولاده.

وأكمل أسامة أن وصف كل دكتور كان يختلف عن الأخر، فتردد أسامة علي أكثر من خمسه أطباء، ويكون تشخيص أولاده مختلفًا في كل مرة الناتج عن سبب مرضهم.

وأضاف أن بسبب مرض اولاده، بدأ ينتابهم فعل عنيف من جانبهم بسبب المرض، وهو غير قادر علي احتواء او علاج هذا التصرف العنيف من قبل اولاده بسبب مرضهم.

وناشد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين بوزارة الصحة، بان يوفروا العلاج الخاص باولاده وعمل العمليات الخاصة لعلاجهم، لعدم قدرته علي التكفل بمصاريف علاج ابنائه بسبب ارتفاع سعر العلاج للولدين.