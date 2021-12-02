بسبب البرد والجوع.. أطفال أفغانستان ومأساة قرب فصل الشتاء

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن أطفال أفغانستان ومأساة قرب فصل الشتاء فعندما وصل الزبير البالغ من العمر ستة أسابيع إلى عيادة للأطفال المصابين بسوء التغذية في أفغانستان، لم يمنحه الأطباء في البداية سوى بضع ساعات ليعيش.

وبينما كان ينازع تحت غطاء النجاة الذي كانت والدته تنظر إليه، كانت مشاعرها تتأرجح بيأس بين الخوف والأمل.

تسعى منظمة أطباء بلا حدود ، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، في هرات، أكبر مدينة في غرب أفغانستان، إلى مساعدة المجتمع المحلي على التعامل مع نظام الصحة العامة في آخر مراحله، والذي أعاقه انسحاب مساعدات المانحين.

منذ أن اجتاحت حركة طالبان كابول في أغسطس/آب الماضي، زادت سعة المرفق من 45 إلى 75 سريرا، ويستقبل حوالي 60 مريضا جديدا كل أسبوع.

وذكر تقرير لقناة "بي بي سي" أن فصل الشتاء يُتوقع أن يكون قاسيا هذا العام إذ يُهدد بقطع الطرق بين عدة مناطق من البلاد، تعتمد الأسر فيها بشدة على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. بالإضافة إلى حدوث جفاف في بعض الأراضي، وهو ما قد يُنذر بكارثة مضاعفة بسبب الشتاء القارس والقحط الذي يهدد المحاصيل.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن حوالي 3.2 مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية هذا الشتاء. وتقدر أن مليونا منهم قد يموتون في غياب التدخل.