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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة مكثفة ورفع المخلفات بشوارع الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت مدينة الأقصر حملة نظافة مكبرة وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري.

ونفذ حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي ، حملة نظافة مكثفة وشاملة .

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استهدفت الحملة  بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، استكمال طريق السوفتيل من كمين طيبة حتى مدخل كمين يسى بمنطقة المطار وتم رفع حوالى ٢٠ طن تراكمات، فضلاً عن تنفيذ حملة نظافة بشارع المطار الرئيسى متضمنة الجزر الوسطى، هذا بخلاف الحملات اليومية المكثفة والشاملة والتي استهدفت طريق منشأة العماري الرئيسى والزناقطة وطريق المطار والقباحي الشرقي وكولة الناظر.

يأتى ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وجارٍ متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة بالحي ، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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