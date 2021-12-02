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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تفاصيل احتفال ثقافة الأقصر بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

يوم التضامن مع الشعب
يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" ألقاها محمد محمد الصادق، وذلك برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. 

 

 وجاء بالمحاضرة تعريف القضية الفلسطينية وكيفية التضامن مع القضية الفلسطينية وطرق حل القضية الفلسطينية، بجانب ذلك أقامت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "حياة الأسرة المصرية فى المدن والقرى" ألقاتها أمل جابر، وأوضحت أهمية العلاقات الأسرية والإجتماعية وعوامل نجاح وتماسك الأسرة المصرية.

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عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية" ألقاها سيد صدقى، وأوضح دور الأسرة والدين والدولة فى تنمية الشعور بالوحدة الوطنية، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعرة سلوى جودة وألقت قصيدة "رباعيات صلاح جاهين"، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة حاجر العديسات سلسلة محاضرات لتعليم الوورد أدارتها المدربة كريمة جمعة.


عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" "تكنولوجيا التعليم ومستجدات التقنية" ألقاها عمرو عبد الصبور، وتحدث عن استخدام الحاسب الآلي فى التعليم وتقنيات معالجة البيانات ولا يوجد مجال فى الحياة لم يدخله الحاسب الآلي.

 

موضحاً أن الحاسب الآلي يتميز بالسرعة العالية فى معالجة الدقة العالية والوثوقية وتنسيق النصوص وعمل الرسوم وإجراء الإتصالات، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة إسنا عرض إنشاد دينى بعنوان "على المدينة" أداء أروى شعبان، وكذلك أقام المركز الحضري عرض إنشاد ديني، حيث أنشد محمود شاكر قصيدة شعرية بعنوان"سلامي علي رسول الله.


أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة بعنوان "صلى على الهادى"، كما عقدت ورشة حكى بعنوان "الإمام الشعراوي" أدارها حسن صالح، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم حر" نفذتها نجوي أبوالفضل.

 

وكذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية عن المواطنة والتنمية بعنوان" في حب الوطن حياة" نفذتها شيرين محمد خير، حيث شرحت للطلاب كيفية توضيح مفهوم المواطنة والتعبير عنه من خلال الرسم والتلوين، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "الإحترام بيننا وبين أصدقائنا" أداء زينب أحمد وهناء عباس، بجانب ذلك نظم القصر دوري ثقافى للأطفال فى المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر.

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