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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تحمي ابنك من تعاطى المخدرات.. تفاصيل

جهود مكافحة الادمان
جهود مكافحة الادمان

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائى علم النفس وعلاج الإدمان، إن 45٪ من نسبة المتعاطين يتراوح عمرهم من 15 إلى 20 سنة، لذلك فنحن اليوم نوجه رسائل توعوية للآباء والأمهات لمتابعة أبنائهم.

وأضاف أخصائى علم النفس وعلاج الإدمان، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “دى أم سى”، أن هناك أعراضا كثيرة منذرة بحدوث الإدمان.

وأشار أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان، إلى أن من ضمن هذه الأعراض؛ الهالات السوداء تحت العين أو أحمرار العين، أو ارتفاع فى الوزن بشكل مبالغ فيه، مع وجود تغييرات ملحوظة فى أوقات النوم.

وأوضح أن هناك أعراضا أخرى مثل الكذب الكثير أو سرقة أشياء من المنزل، أو طلب نقود كثيرة بشكل غير مبرر، إلى جانب العصبية الزائدة.

 

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