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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتنفيذ قرار مفوضي الدولة لحل أزمة مسابقة 120 ألف معلم

هشام الجاهل، عضو
هشام الجاهل، عضو مجلس النواب

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتنفيذ تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن مسابقة 120 ألف معلم وإداري وعامل البوابة الإلكترونية للتوظيف، ويأتي ذلك بعدما شهد العام الدراسي أزمة نقص المعلمين في المدارس والتى ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل.

 

وأوضح الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن وزارة التعليم قامت بإنشاء البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز وليس بقصد جمع البيانات والمعلومات عن المتقدمين للرجوع إليها وقت الحاجة، ولذلك قام المعلمين بتقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالتعدين بناءً على هذا الإعلان، التي  لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة.

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وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020، ماذا فعلت الوزارة بشأن وضع الـ 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم، وكان من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة أن الذين تم اختبارهم مؤهلون وجاهزون لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.



وشدد عضو مجلس النواب، على تنفيذ قرار مفوضي الدولة والذي يؤكد من خلاله على أن الوزارة لأبد أن تحافظ على مصداقيتها لدي المواطنين وأن تنأي بنفسها عن إي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها.

 

وطالب بضرورة أن تقوم الوزارة السير في استكمال باقي إجراءات التعليمن واعتماد النتائج وإبرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار.
 

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