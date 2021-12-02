رئيس جامعة الأقصر يبحث مع شركة عالمية التدريب على ريادة الأعمال والأمن السيبراني

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر المهندس مازن حنا صادق المدير الإقليمي عن "شركة سيرتيبورت" إحدى الشركات العالمية في مجال التدريب واعتماد مراكز الاختبارات للشهادات العالمية.

ياتى ذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، وضمن مبادرة وزارة الاتصالات .

حضر اللقاء الدكتورة شيماء عبد الستار منسق الجامعة بمبادرة وزارة الاتصالات للتحول الرقمي بمؤسسات الدولة، ودكتور محمد رمضان مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وحاتم الصغير مدير معهد التطبيقيين القومي بالأقصر.

أوضح رئيس الجامعة أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في التدريب والاختبارات، لخدمة المجتمع في شتى المجالات، مثل ريادة الأعمال، والمشاريع وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التصميم الهندسي، والأمن السيبراني.

وأشار رئيس الجامعة أن جامعة الأقصر بصدد بدء عدة تدريبات بهدف صقل المهارات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ودعم التحول الرقمي بها، لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتنمية مهارات العاملين بالجامعات المصرية الحكومية، باستخدام البرامج المكتبية المتقدمة ومنحهم شهادة دولية معتمدة.