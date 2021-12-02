الداخلية فى يوم .. سقوط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار أسفل منزل بعين شمس .. ضبط متهم بالنصب على عملاء البنوك .. الأموال العامة تصطاد تجار العملة في الإسكندرية

الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

ضبط صاحب شركة دعاية يبيع بيانات عملاء البنوك على فيس بوك

شخص يشترك مع شقيقه بالخارج في الاتجار بـ 2 مليون جنيه بالسوق السوداء

نصاب أوهم المواطنين بامتلاكه ثروة يرغب في تحويلها لـ مصر







فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى قام بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد .

بالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابى وهم (8 أشخاص – لـ6 منهم معلومات جنائية) ، واتفاق جميع المتهمين على الإشتراك فى الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار وفى سبيل ذلك قاموا بشراء بدروم "كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد العقارات " لتسهيل أعمال الحفر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب خارج البلاد ، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر.

وتبين أنه بمساحة ٢٤٠ متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات ، كما تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه تبين وجود غطاء إسمنتى مُعد خصيصاً لغلق الفتحة ، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل ، كما تبين وجود مقبرة أثرية بداخلها تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية ..كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر .

و بمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين "وكيلا بنكين" ضد مسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه ببيع بيانات عملاء البنكين محل عملهما وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن قيام (صاحب شركة للدعاية والإعلان، كائنة بمنطقة الزيتون بالقاهرة ومقيم بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" للتسويق لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من أنظمة الحاسب الآلى لبعض البنوك والشركات والنوادى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمقر الشركة وضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول- جهاز حاسب آلى "لاب توب") وبفحصهما فنياً تبين أنهما يحتويان على (الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى لترويج بيانات عملاء بنوك وشركات).

بمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لإستخدامها من قبل عملائه فى عمليات التسويق للمنتجات "البنكية – العقارية – التأمينية " وأنه تحصل على تلك البيانات من خلال أحد المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة الإنترنت؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص من الإسكندرية بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى عن طريق قيام شقيقه المقيم خارج البلاد والذى يمتلك شركة شحن لنقل البضائع والإتفاق مع بعض العملاء داخل البلاد على شحن البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المقيم بها من خلال شركته مقابل قيام العملاء بإيداع قيمة شحن تلك البضائع بحساب شقيقه المقيم داخل البلاد والذى تم إنشاؤه لذلك الغرض.



وعقب صرف تلك الإيداعات يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه؛ فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم وذلك عن طريق إستغلال مهارته فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة والدخول إلى شبكة "الإنترنت"، وإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية بإسم "إحدى السيدات" على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة من "العملة الأجنبية" ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد نظير حصولهم على عمولة مالية .



وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها (كميات من مبالغ مالية "بالعملة الأجنبية" – مستندات مزورة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى داخل البلاد) وعقب ذلك يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب الشركة المشار إليها ، وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مؤمنة ، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم (تخليص جمركى – شحن – رسوم إدارية) فى أحد الحسابات البنكية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث بالجيزة".. وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين إحتوائه على (صفحة إلكترونية إحتيالية على "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على مواقع التواصل الإجتماعى تدل على نشاطه الإجرامى – برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى التزوير – صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة .

بإستكمال الفحص أمكن التوصل إلى (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) من ضحايا الواقعة وبسؤاله أكد قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى .

وبمواجهة المتهم .. أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.