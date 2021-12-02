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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق عقب إحراز فريقه هدف

ادهم السلحدار
ادهم السلحدار

توفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلى الأسبق والمدير الفني للمجد السكندرى، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى.

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وكان قد قرر مجلس إدارة نادي المجد السكندري بالتعاقد مع المدرب  أدهم السلحدار لتولي مهمة المدير الفني للفريق نظرا لخبراته التدريبية السابقة حيث بدأ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى والعديد من الأندية سابقآ وتوج مع الإتحاد عميد الأندية الليبية بكأس السوبر الليبية 2010 بعد الفوز على نظيره النصر مع التتويج بالدوري الليبى موسم 2010-2011 مع نادى الإتحاد بفارق ست نقاط كاملة، عن أهلى طرابلس الذى حل وصيفًا لهذه النسخة والتأهل لنصف نهائى الكأس الكونفدرالية الإفريقية في نفس الموسم والخروج بأفضلية الأهداف خارج الأرض ضد الفتح الرباطى المغربى بعد التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى توج الفتح بلقبها بعد تخطيه الصفاقسى التونسى فى النهائى.

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