الحزن يخيم على طالبات الأزهر بعد وفاة زميلتهن في حادث أليم

توفيت مساء الثلاثاء، الطالبة حبيبة معتز، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إثر حادث أليم.

وأعلنت أسرة الطالبة حبيب معتز، أنها توفيت إثر حادث أليم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيدة اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد عبد الوهاب بالشروق بجوار الجهاز والدفن بمقابر العائلة بباب النصر.

نعي كلية الدراسات الإسلامية

من جانبها، نعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ببالغ الحزن والأسى الطالبة حبيبة معتز بالفرقة الرابعة بقسم التفسير وعلوم القرآن.

وتوفيت حبيبة معتز، إثر حادث أليم سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان ويصب على قلوبهم الصبر صبًا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حزن الطالبات

وعبرت كثير من الطالبات زميلات الفقيدة حبيبة معتز، عن حزنهن الشديد على رحيل الطالبة حبيب معتز، مؤكدين أنها كانت محبة للخير لها ولجميع من حولها، بشوشة في وجه كل زملائها.