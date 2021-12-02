فستان فوق الركبة.. ناهد السباعي برفقة والدتها على السجادة الحمراء

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور لها من حفل مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعي ، باطلالة جريئة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية فستان باللون الأسود المطرز بالذهب قصير فوق الركبة ومكشوف الصدر وهو ما جعل إطلالتها انيقةوكشف عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون والبينكباللون الاحمر الداكن.





وأعربت ناهد السباعى عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسرى نصر الله.

وتجمع قصة حب بين الفنانة ناهد السباعي والفنان محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "منورةبأهلها" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة، وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدورأحداثه فى 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله.

مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباسأبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

ويجسد باسم سمرة ضمن أحداث العمل شخصية "عادل"، الذي يعمل مصمم أزياء تواجههالعديد من المواقف الصعبة، وتدور فى إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلاتالمختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها.

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