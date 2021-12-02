بالبوستر الرسمي.. محمود حميدة يروج لفيلم "ريتسا"

روج الفنان محمود حميدة، لفيلمه السينمائي الجديد "ريتسا" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.



ونشر "حميدة" البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "قصص الحب زي البحر، ساعات هادية وساعات موجها عالي وده اللي هنعرفه في ريتسا، البوستر الرسمي للفيلم، يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض".



فيلم ريتسا يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لإتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.



الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.



ريتسا من إنتاج شركة الجذور للانتاج السينمائي وتتولي مهام تسويقه شركة Solutions MAD.