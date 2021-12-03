إنسانية الحضارة الإسلامية.. منابر الأوقاف تتوحد في خطبة الجمعة اليوم

يؤدي خطباء وأئمة المساجد بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة والخطبة الموحدة التي تأتي تحت عنوان:"إنسانية الحضارة الإسلامية"، حيث شددت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على التباعد الجسدي، واصطحاب المصلى الخاص.

إنسانية الحضارة الإسلامية

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بأداء خطبة اليوم، بمسجد عزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية، مؤكداً ترجمة الخطبة الموحدة إلى 20 لغة أجنبية من بينها لغة الإشارة.

وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضح وزير الأوقاف أن ترجمة خطبة الجمعة يأتي في ضوء ما قررته وزارة الأوقاف من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

ترجمة القرآن إلى اللغة العبرية

كما كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن أسباب ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، قائلاً :"إننا مطالبون بمخاطبة العالم بلغته، والأوقاف عملت على ترجمة القرآن إلى عدة لغات وخلال أيام سيتم الانتهاء من تسليم ترجمة القرآن باللغة اليونانية إلى المطبعة ويقوم فريق عمل متخصص على ترجمة معاني القران الكريم".

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأى عام " المذاع على قناه "تن "، أن البحث عن الترجمات العبرية للقرآن أصبح كثيرا على محركات بحث جوجل وهو ما جعل من الضروري وجود نسخة مدققة للباحثين لمن يريد أن يطلع عليها، وبالتالي قام فريق من المتخصصين من أساتذة قسم اللغة العبرية لوضع المعاني.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الهدف من الترجمة هو تصحيح التحريفات التي لحقت بترجمة القرآن إلي اللغة العبرية وتأكدنا من وجود نسخ محرفة من خلال أساتذة اللغة العبرية المتخصصين.

وأشار الوزير إلى أنه تمت ترجمة عدد من الكتب إلى اللغة العبرية من أجل نقل الثقافة الإسلامية إلى العالم أجمع، مؤكدا أن الدكتور سعيد عطية عميد كلية اللغات والترجمة الأسبق هو صاحب الفكرة وسيقوم بتشكيل الفريق المتخصص لترجمة معاني القرآن.

تحميل استهلاك الكهرباء على المسجد

نفى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإخبارية أمس حول تحميل فاتورة كهرباء المساجد للأهالي، مؤكدا أنه لا توجد أي تعليمات بذلك نهائيا .

وأضاف وزير الأوقاف لـ "صدى البلد " في مكالمة هاتفية من السعودية حيث يشارك في مؤتمر العالم الإسلامي أن المنشور الذي تم تداوله في أحد المواقع الإخبارية يطالب بتحويل العدادات القديمة الى العدادات مسبقة الدفع وفق خطة مشتركة بين وزاراتي الأوقاف والكهرباء وهو ما تم بالفعل في 95 % من مساجد الجمهورية ، أن المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للشئون المالية لم يتعرض على الإطلاق من قريب أو بعيد لعملية دفع الفواتير على الإطلاق .

وأوضح وزير الأوقاف أن تحميل استهلاك الكهرباء أو المياه في السكن الخاص على استهلاك المسجد أو مكان العمل الخاص على نفقة المسجد أكل سحت وعد على حدود الله ، مطالبا جميع العاملين بالأوقاف اخاذ اللازم لمنع أي تجاوز في هذا الشأن .

وطالب جمعة بضرورة تحري الدقة في ما ينشر عبر المواقع والصحف لافتا الى أن الانتماء الحقيقي للوطن يقتضي ألا تغيب مصالحه العامة عن أي تصرف للشخص الوطني وأن تكون مصلحة الوطن هي الحاكمة لحركاته وسكناته وسائر تصرفاته وإلا فلا صدق في الولاء ولا الإنتماء .