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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تجربته مع حودة بندق.. أحمد فرنسا يطرح "طلقة ٩ ملي" على يوتيوب

أحمد فرنسا
أحمد فرنسا

طرح المطرب أحمد فرنسا، مساء الخميس، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "طلقة 9 ملي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". 

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج محمود بومبو، وهى من كلمات وألحان وتوزيع دونجا. 

وكان أحمد فرنسا، قد طرح كليب "على وضعنا" على موقع "يوتيوب"، وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور بعد طرحه، وأخرج الكليب تامر سليم. 

كما شارك أحمد فرنسا مطربي المهرجانات أورتيجا وحودة بندق في أغنية "فوق فوق" التي تم طرحها على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهادات عالية بعد طرحها. 

حققت أغنية “توت بري” للمطرب حودة بندق والمطربة نعوم، مليون و250 ألف مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يوم الأحد 10 أكتوبر. 

و"توت بري" من كلمات مسلم، الحان حوده بندق، توزيع عمرو الخضرى.  

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يذكر أن أغنية توت بري هى التعاون الثانى بين نعوم وحودة بندق بعد نجاح أغنية طريقى خوف من فيلم ٣٠ مارس التى حققت نجاحا كبيرا على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.  

أغنية طريقى خوف من كلمات أحمد الجوكر وتوزيع عمرو الخضري وجرافيك احمد محمد. 

خطوبة حودة بندق

قبل أيام، نشر مطرب المهرجانات حودة بندق، عدة صور وفيديوهات قصيرة - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - ظهر فيها خلال حفل خطوبته على شقيقة المغني إياد جيان. 

وعلق حودة بندق على صور وفيديوهات خطوبته، قائلا: «معقول يبقي معايا علطول ولا يفارق يوم و يعيشني ف حبه ليالي».

 

مطرب المهرجانات انستجرام مهرجان المطرب مطربة أحمد فرنسا طلقة 9 ملي على وضعنا حوده بندق المطربة نعوم

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