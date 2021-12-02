أسواق المال العربية..صعود مؤشر السعودية والعراق وقطر والكويت..وانخفاض مصر وفلسطين والأردن ومسقط

شهدت مؤشرات البورصات المصرية والعربية تباينا ما بين الارتفاع والانخفاض في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-12-2021 .

البورصة المصرية

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، على هبوط جماعي، مدفوعة بعمليات بيع موسعة من قِبَل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، وبعض من الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق، تلك التي قابلتها عمليات شراء من قِبَل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 721.6 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 101.6 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11318 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 28. 0%، بما يعادل 6.1 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2157.5، كما امتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة 38. 0%، بما يعادل 12 نقطة خسارة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 3136.9 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 431.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 46.7 ألف صفقة بيع وشراء.



بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 3994.98 نقطة منخفضًا بـ 12.5 نقطة وبنسبة 0.31% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4007.53 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و398 ألفًا و981 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 26.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و102 ألف و481 ريالًا عُمانيًا.



الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 32.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10882.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والتطويرية الغذائية، وباعظيم، وتشب، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، ودور، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 5.59%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، ونسيج، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 566.66 نقطة ليقفل عند مستوى 22993.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1960 صفقة.



بورصة قطر

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بمقدار 50.61 نقطة، أي ما نسبته 0.44%، ليصل إلى 11 ألفاً و603.03 نقاط .

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 194 مليوناً و849 ألفاً و711 سهماً بقيمة 802 مليون و587 ألفاً و796.764 ريالاً، نتيجة تنفيذ 20491 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق.



البورصة الأردنية

غلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.24%، عند مستوى 2066.29 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2863 صفقة.



البورصة الكويتية

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم, على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 74ر6 نقاط ليبلغ مستوى 14ر6936 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر301 مليون سهم, عبر 13195 صفقة نقدية, بقيمة 63 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 13ر5 نقاط, ليبلغ مستوى 47ر5774 نقطة, بانخفاض نسبته 09ر0 في المئة, من خلال تداول 1ر203 مليون سهم, عبر 7102 صفقة نقدية, بقيمة 1ر21 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع 16ر0 في المئة, ما يعادل 94ر11 نقطة, لينهي تداولاته عند 61ر7532 نقطة, فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر98 مليون سهم, بقيمة 8ر41 مليوناً نتيجة 6093 صفقة نقدية.



البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.28 % ما يعادل 1.7 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 597.99 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 285,676 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 456,591 دولاراً نفذت من خلال 110 صفقات.



البورصة العراقية

أغلق مؤشر"البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.50%, متوقفا عند 560.02 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة, وانخفاض أسهم 7 اخرى, فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,157,399,809 سهماً, بقيمة 1,412,094,077 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 885 صفقة, شملت 33 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .