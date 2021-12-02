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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يعرض أغنية بمناسبة احتفال الإمارات بالذكرى الـ 50 للاتحاد.. فيديو

الشيخ زايد
الشيخ زايد

عرض الإعلامي مصطفى بكري، أغنية “هتف الشعب” بمناسبة احتفال الإمارات بالذكرى الـ 50 للإتحاد".

 

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشيخ زايد كان دائما يؤكد أن مصر قلب العروبة وأنها هي من تتصدى للمؤامرات التي تحاك ضد العالم العربي.

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشيخ زايد بحكمته وحرصه الشديد، كان دائما منتميا إلى الأمة وكان يسعى إلى الوقوف بجوار الأمة العربية.

 

وتابع مصطفى بكري، أن الشيخ زايد كان صاحب مقولة "النفط العربي يجب أن يذهب للعرب".

 

له مواقف

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الشيخ زايد له مواقف ستظل راسخة في العقول وسيتعلمها الأجيال".

الامارات مصطفى بكري مؤامرات الشيخ زايد ذكرى

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