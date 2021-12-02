عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

إيديكس 2021
إيديكس 2021

اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذي استضافته مصر، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية،  والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عددا من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي مثل 15% من مساحة المعرض.

وشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما ضم المعرض 21 جناحاً دولياً  فى هذه الدورة، وجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

ترشيحاتنا

الأوقاف : الوزارة تحرص على ترجمة القرآن الكريم لعدد من اللغات..فيديو

لمحبي المأكولات البحرية.. هل السوشي صحي ومفيد أم ضار ؟

سفير مصر الجديد بالجزائر يقدم أوراق اعتماده لـ تبون ويبلغه رسالة من السيسي| صور

البيئة: نشهد تغيرات مناخية حادة سواء شدتها أو وقتها وأصبحت حديث العالم الآن

الغلابة هتاكل.. وائل الفشني يكشف سبب وقوفه أمام مسجد أبو الحجاج

نهاد أبو القمصان : 46% من النساء تواجه العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهن..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

الصحة: 6 طرق لتقليل الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد ..تعرف عليها

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

كارثة أخلاقية ... طالب يعتدي بالضرب على معلمه

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ