بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذي استضافته مصر، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عددا من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي مثل 15% من مساحة المعرض.

وشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما ضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، وجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.