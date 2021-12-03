حتى منتصف ديسمبر.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار الدور الذى تقوم به أكاديمية الشباب المصرية للعلوم نحو تمكين العلماء المصريين الشباب من لعب دور حيوي في نظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني، وتجميع الباحثين الشباب الذين يجمعون أعلى مستوى من التميز البحثي مع شغف واضح لإحداث تأثير على المستويين الوطني والدولي، وذلك تحت رعاية الأكاديمية عن فتح باب التقدم لعضوية (EYAS) 2022.



وأوضحت الأكاديمية أنها تدعو كافة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه بحد أدنى ثلاث سنوات حتى عشر سنوات للتقديم ليصبحوا أعضاء ويفتح باب التقديم ابتداءً من اليوم حتى 15 ديسمبر 2021، ويمكن التقدم من خلال هذا الرابط.



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل لبطولة العلمين للربوتات ARC بدالتي تنظمها الأكاديمية وهي أول بطولة روبوتات للمحترفين في مدينة العلمين الجديدة والذي يعتبر الحدث الأول والأكبر من نوعه في فعالية تجمع بين العلوم والتكنولوجيا والسياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠



واوضحت أن مدينة العلمين هي مدينة من الجيل الرابع تم إنشاؤها كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لإعادة توزيع عدد السكان وهو مشروع لإعادة تأهيل موقع الحرب العالمية الثانية إلى مجمع من العروض والمنتجعات السياحية في مصر وزيادة مساحتها الحضارية، حيث تتيح مسابقة العلمين للروبوتات من خلال مسابقات وعروض تكنولوجية عالمية تجذب انتباه المشاركين والحضور واستمتاعه كجزء من أهداف مدينة العلمين الجديدة في كونها واحدة من افضل الوجهات السياحية في العالم.