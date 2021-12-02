مصمم ديكورات احتفالية الكباش: كنا فى حالة رعب أثناء التجهيز

قال المهندس محمد عطية مصمم ديكورات احتفالية طريق الكباش، إن الجميع كان فى حالة رعب، فى أثناء التجهيز لـ افتتاح طريق الكباش.



وأضاف مصمم ديكورات احتفالية طريق الكباش خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان يسعى لتقديم أشياء أكثر بهجة، وتأثير، وذلك لأن الاحتفالية السابقة التى قام بها كانت احتفالية نقل المومياوات، وأنه كان يريد أن يقدم أشياء أفضل وأكثر تميزا.



ولفت مصمم ديكورات احتفالية طريق الكباش، إلى أنه عمل لبعض الوقت فى القاهرة، وبعد ذلك تم السفر للأقصر للعمل على أرض الواقع.



وعرض مصمم ديكورات احتفالية طريق الكباش، بعض التصميمات التى كانت تجهز لـ الاحتفالية قبل الانطلاق، وأكد أنه مهندس معماري، لحبه فى السينما اتجه للفن، وكان يخبط على الأبواب.



وتابع : أن أصعب تحدي واجهنا أثناء التجهيز لاحتفالية طريق الكباش هو صغر مدة الوقت وهذا لم يعطينا مساحة للتجويد ، لافتا إلى أن عمل البحيرة المقدسة كان شاق والبحيرة المقدسة هدفها لدي المصريين القدماء هو التطهر بها في الليالي المقمرة.

وأكد أن المراكب المقدسة خرجت من معبد الكرنك وسارت علي طريق الكباش وطولة 2700 متر وبعد ذلك اتجه إلي الأقصر ، إن العروض التي تم تقديمها في الاحتفالية عبارة عن حقائق وتاريخ وكان يجب أن نكون متقنين فيها لأبعد الحدود.

وأوضح محمد عطية ، أن الهدف من الاحتفالية هو تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر مؤكدا أن الاحتفالية تعتبر أكبر حملة إعلانية للترويج إلي السياحة في الأقصر، مؤكدا أن وزير السياحة قام بمتابعة كافة تفاصيل الاحتفالية حتي تخرج بهذا المنظر.

