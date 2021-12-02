ابنة عمرو دياب تحيي حفلا غنائيا لأول مرة في لندن

روجت جنا عمرو دياب، لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، الذي ستقدم خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء.



ودعت جنا عبر صفحتها على موقع إنستجرام، متابعيها لشراء التذاكر الخاصة بحفلها، ووفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي «نوتنج هيل للفنون» البريطاني، يبلغ ثمن تذكرة حفل جانا دياب، 5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو 105 جنيهات مصرية.

وكتبت جنا لمتابعيها بالإنجليزية: أحضروا لكي تشاهدوا حفلي الغنائي يوم السبت المقبل ؛ احجزوا التذاكر من خلال هذا الموقع »، الحفل سيقام في تمام الثامنة إلا الربع مساءً، لا تتأخروا.

جنا عمرو دياب تثير الجدل:



أثارت جنا عمرو دياب، الجدل بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة من الصور والفيديوهات برفقة أصدقائها.

ظهرت جنا عمرو دياب فى الصور التي نشرتها، وهي تتوسط أصدقائها خلال تواجدهم في عدد من الأماكن العامة.

وتصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين الأكثر استماعا علي يوتيوب للأسبوع الثالث علي التوالي والسادس منذ بداية يوتيوب ميوزيك charts في مصر.

وجاء الهضبة في المركز الأول محققا 12 مليون و400 ألف مشاهدة.

ويليه في المركز الثاني عصام صاصا، ثم جاء محمد حماقي في المركز الثالث.

وعلى جانب آخر تصدرت أغنية "إنت الحظ" قائمة الأكثر استماعا في مصر على يوتيوب هذا الأسبوع.

يذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

ومن ناحية أخرى يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد "عيشني" والذي من المتوقع صدوره خلال شهر ديسمبر.

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال شهر ديسمبر القادم ، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه والذي طرح منه حتى الآن أغنيات ".