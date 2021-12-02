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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يعتمد 16 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد 16 خطيب مكافأة، منهم عدد 11 خطيب مكافأة جديدًا،  5 خطباء مكافأة على بند التحسين من أعضاء هيئة التدريس، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:

 

أولاً: الجدد:

اعتماد عدد (11) خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم:

1. أ.د/ عزمي سالم شاهين حسين كفر الشيخ

2. أ.د/ محمد عبد الغفور محمد البنا كفر الشيخ

3. أ.د/ عبد المحسن علي وهبة عبد الراضي الوادي الجديد

4. أ.د/ مبروك محمد عبد السميع مصطفى القاهرة

5. د/ رضا أحمد السيد السيد العطوي دمياط

6. د/ عمرو عبد الوحيد السيد حجازي كفر الشيخ

7. م.مساعد/ تامر أحمد حامد حسن خضر الإسكندرية

8. م.مساعد/ عطية محمد عطية جامع الإسكندرية

9. م.مساعد/ علي شعبان علي أحمد أبو طه الغربية

10. م.مساعد/ رفاعي عبد الحق محمد سيد الوادي الجديد

11. م.مساعد/ مجدي عبد المنعم حامد متولي الوادي الجديد

 

ثانيًا: التحسين:

- اعتماد عدد (5) خطباء مكافأة من أعضاء هيئة التدريس على بند التحسين، وهم:

1. أ.د/ عبد الرحمن محمد عبد المتعال عبد المجيد القليوبية

2. أ.د/ بغدادي إبراهيم الصحابي عبد الغفار أسوان

3. أ.د/ حامد عمرو محمد قايد الشرقية

4. د/ محمود عفيفي عفيفي حسن القليوبية

5. السيد/ محمد جمال منصور سليم القليوبية

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وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرملسي بـ المحلة

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرملسي بـ المحلة

يستقبل  الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية غداً، الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف بمكتبه بطنطا  في إطار جولاته الميدانية  لتجديد الخطاب الديني وافتتاح المساجد الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية .

كما يؤدي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، عقب افتتاحه المسجد الكبير بعزبة الشرملسي بنطاق قرية الهياتم بمركز المحلة بتكلفة مالية تتخطي 10 مليون جنيه .

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