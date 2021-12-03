تسريب للغاز بالمدينة الجامعية بالعريش دون إصابات

شهدت المدينة الجامعية بجامعة العريش شمال سيناء، الكائنة بضاحية السلام، تسريبا للغاز مساء اليوم ما أسفر عن حالة من الهلع بين الطالبات دون وجود إصابة بين الطالبات. حيث تم إخطار إدارة المدينة بسرعة التحرك والسيطرة على مصدر تسريب الغاز .

إخلاء المدينة

وقال شهود عيان إن الطالبات فوجئت بانتشار رائحة كريهة داخل المدينة نتيجة تسريب الغاز ، ما تسبب فى حالة من الهلع والخوف بين الطالبات.. حيي تم إبلاغ إدارة الجامعة ، التي سارعت بدورها بإخلاء المدينة من الطالبات وغلق خطوط الغاز داخل مبني المدينة الجامعية.



كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط المدينة الجامعية بضاحية السلام بالعريش تحسبًا لوجود أي إصابات أو حالات الماء نتيجة استنشاق الغاز.