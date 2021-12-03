مذبحه في فريق الكرة بالزمالك .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك قررت رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أن مسئولي الزمالك استقروا على رحيل محمد أشرف روقة والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.



كما قرر مسئولو الزمالك رحيل سيف فاروق جعفر وحسام أشرف وإعارتهما لأي نادي في يناير ولنهاية الموسم الجاري.



وتابع أن الزمالك استقر على وضع كل من المغربي محمد أوناجم ومحمود عبد العزيز وعمر السعيد تحت مرحلة التقييم قبل التجديد لهما حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى رحيل أيمن حفني عن الفريق بشكل نهائي.

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.



وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.



و يستأنف الأبيض تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري.