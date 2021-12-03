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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مواصفات كيا كارينز موديل 2023 المنتظرة.. فيديو

كيا كارينز 2023
كيا كارينز 2023

كشفت شركة كيا الكورية، عن عودة سيارتها كارينز مجدداً من خلال فيديو تشويقي قصير نشرته على حسابها الرسمي على يوتيوب في للهند وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وستكون السيارة الجديدة عبارة عن سيارة ميني فان صغيرة الحجم وجديدة كلياً، سيتم الكشف عنها في 16 ديسمبر الجاري.

تناول الفيديو التشويقي أيضاً عده لمحات من سيارة كيا كارينز موديل 2023 التي تعتمد على نفس قاعدة عجلات وهيكل سيارة سيلتوس الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة لتصميم مطابق لتصميم سيارات SUV والذي سيشهد خروج السيارة من نمط سيارات المني فان التقليدي، وتؤكد كيا أن السيارة الجديدة ستقدم نتائج مميزة تليق باسم كارينز المميز.

تأتي سيارة كارينز موديل 2023 الجديدة من الأمام بأحدث نمط تصميمي من كيا ويظهر ذلك من خلال مصابيح LED نحيفة من الأمام، ومن الخلف توفرت على مصابيح LED شرائطية ممتدة بعرض الجزء الخلفي للسيارة، بالإضافة لشبك أمامي يزين الجزء الأمامي.

زودت كيا كارينز موديل 2023 بطابع عائلي مناسب للرحلات العائلية والمغامرات الطويلة، حيث ستتولفر بارتفاع اعلى وأطول من سيارة كيا سيلتوس، وسيوفر ذلك مساحة تخزينية أفضل وأوسع، ستعمل على تقديم تجربة أكثر عملية بفضل احتوائها على ثلاثة مقاعد من الداخل.

يذكر أنه تم استخدام اسم كارينز من جانب كيا بين أعوام 1999 و 2018 لثلاثة أجيال متعاقبة، توقفت لفترة قصير بسبب حالة ركود اقتصادي وتراجع في المبيعات، ولكن كيا حرصت على عودتها مرة أخري بشكل أكثر قوة من السابق يعيدها لسابق مجدها.

كيا شركة كيا الكورية كيا الكورية كارينز

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