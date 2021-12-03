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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفراخ البيضاء بـ٢٧ جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالأسواق |فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر آخر أسعار الدواجن اليوم بالأسواق، وحركة البيع والشراء خلال هذه الفترة، ومدى الارتفاع في الأسعار.

وقال محمد خليل، بائع بإحدى محلات الدواجن بالقناطر الخيرية إن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل طفيف، ووصل سعر الفراخ البيضاء ٢٧ جنيه للكيلو، والفراخ البلدي ب٤١ جنيه للكيلو، وسجلت الأرانب سعر ٤٥ جنيه للكيلو.

وتابع ان سعر كيلو البانية ٦٠ جنيه للكيلو، بينما وصل سعر البط إلى ٤٧ جنيه للكيلو، وعن سعر الحمام أشار أنه سجل ٥٥ جنيه للزوج. 
 

أسعار البيض 
واستقر طبق البيض فى الأسواق المحلية، حيث سجل 37 و38  جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 40 و42   جنيها للطبق، وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 47 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 53 جنيها للطبق.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناءً على آخر إحصائية.

حجم إنتاج مصر من الدواجن 
ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اسعار البيض الثروة الداجنة الفراخ حركة البيع والشراء

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