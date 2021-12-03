هنا شيحة تروج لمعرض والدها الفني "روح مصرية"

شاركت الفنانة هنا شيحة صورا في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكانت رفقة والدها الفنان أحمد شيحة من معرضه الفني “روح مصرية”.

وكتبت هنا: “أحبك يا أبي ، عمري الفقري ، مرشدي ، مذيعي.. متنسوش معرض روح مصرية بجاليري بيكاسو ايست حتى 22 ديسمبر”.

ونشرت هنا شيحة صورة من حفل الافتتاح بصحبة والدها ووالدتها واختيها الفنانة حلا شيحة ورشا شيحة وزوج حلا الداعية معز مسعود، حيث ظهرت حلا بالحجاب خلال افتتاح المعرض.



وكتبت هنا شيحة عبر إنستجرام: “أبى الحبيب.. أحبك من كل قلبي.. أشعر بالفخر لأنك أبي، أشعر بالتفرد لأني ابنتك.. أشعر بالخصوصية لأني تربيت علي فنك”.



وتابعت شيحة: "أبي كان افتتاح معرضك الفني روح مصرية في قاعة بيكاسو ويست وأيضاً توقيع كتابك الذي يضم أهم مراحلك الفنية وأهم ما كتب عنك علي مدار تاريخك الفني الحافل.. المعرض قائم حتي ١٦ ديسمبر ٢٠٢١.. الدعوة عامة ومفتوحة لكل محبي الفن التشكيلي".

أعمال هنا شيحة

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

