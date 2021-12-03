اللي حصل حرام وظلم.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وتؤكد:" أعمال الأغراء أثرت على مستقبلي"

ردت الفنانة سارة سلامة، على المشكلة الأخيرة بسبب صورة نشرتها قائلة:" اللى حصل حرام وظلم وكان لازم أرد".

وأكدت سارة سلامة خلال حوارها مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنها لا تسعى إلى إثارة الجدل، وهدفها الوحيد التمثيل.

ولفتت سارة سلامة، إلى أن والدها الفنان أحمد سلامة كان يرفض من البداية دخولها مجال الفن.



أول تعليق من والد سارة سلامة على خضوعها لعمليات تجميل



علق الفنان أحمد سلامة والد الفنانة سارة سلامة ، على ما يتردد حول خضوع ابنته لعمليات تجميل كثيرة خلال الفترة الماضية وانتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقال الفنان أحمد سلامة خلال أحد اللقاءات الصحفية ، أن ابنته مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا ما جعلها تظهر بالشكل الحالى ، مؤكدا أنها لم تخضع لأى عمليات تجميل .

وأضاف “ سلامة ” أن ابنته ما زالت صغيرة ولا تحتاج إلى عمليات تجميل وهذه هى طريقة الجيل الجديد .

سارة سلامة : أدوار الأغراء أثرت على مستقبلى الفني



قالت الفنانة سارة سلامة، إن المتابعين يركزون أكثر على نشر أخبار الشائعات أكثر من أخبار أعمالها الفنية.

وأكدت سارة سلامة خلال حوارها مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أغلب الأدوار التى تعرض عليها أدوار الإغراء.

وتابعت سارة سلامة قائلة:"قللت من أعمال الأغراء لأنها أثرت على مستقبلى الفنى"، مؤكدة أنها تتمنى العمل مع كل النجوم الكبار.

لم أجر أى عمليات تجميل إطلاقا

قالت الفنانة سارة سلامة، أنها غير مصدومة، معقبة:" الشائعات حول سمعتى تلاحقنى منذ ظهورى".

وأكدت سارة سلامة خلال حوارها مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنه لا تخشى الأعتراف بإجرائها عمليات تجميل لو حدث.

وأوضحت سارة سلامة، الصورة الأخيرة كانت فلتر على الانستقرام، ولم أجرى أى عمليات تجميل إطلاقا.