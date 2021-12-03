عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: نعمل مع بريطانيا 50 سنة قادمة ونحن أكثر بهجة وتعاون

الإمارات
الإمارات

وجه جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التهنئة إلى دولة الإمارات المتحدة بمناسبة العيد الخمسون لدولة الإمارات، قائلا:" نهنئ حكومة وشعب الإمارات في عيدهم الوطني الخمسين..إنه لمن دواعي سروري العمل معكم على الأولويات المشتركة لبلداننا".

من جانبه علق عبدالله بن زايد وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا إن الإمارات تعمل مع المملكة المتحدة نحو خمسين سنة قادمة أكثر بهجة وتعاون. وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وعقد المجلس الأعلى للإمارات، أمس الخميس، اجتماعه في «قصر الشيخ راشد» في منطقة حتا بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، و الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، و الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، و الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتبادل  أعضاء المجلس الأعلى في مستهل الجلسة التهاني بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 معربين عن سعادتهم وفخرهم باحتفاء الاتحاد بيوبيله الذهبي في أبهى صور العزة والسموّ والازدهار، رافعين أسمى آيات التهاني والأمنيات إلى قائد المسيرة المباركة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يمضي بالاتحاد شامخاً، مسترشداً بالنهج الأصيل الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون في القيادة والعمل المخلص لرفعة شأن الوطن وخدمة شعبه.

وجددوا الشكر والتقدير للصفوف الأمامية في مختلف ميادين العمل في دولة الإمارات، كما وجهوا تحية إكبار وإجلال إلى أرواح شهداء الوطن، وتحية عرفان موصولة إلى عائلاتهم وأسرهم لمواقفهم الوطنية المشرفة.

وأكدوا خلال الاجتماع، أن مواصلة العمل على ترسيخ أركان الاتحاد ودعم مؤسساته وتحقيق تطلعات شعبه الكريم إلى التنمية والازدهار والتقدم تأتي على قمة أولويات قيادة الإمارات، خلال المرحلة المقبلة.

ترشيحاتنا

بين الدبلوماسية وعقود التسليح.. ماكرون يقوم بجولة في الخليج

دعاء يوم الجمعة وأفضل ما يقال فيه.. قصير ومستجاب

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. الإفتاء توضح

العدسات التجسسية تكشف عن تفاصيل جديدة لـ فولكس فاجن "ID" الكهربائية .. صور

مجانا.. نتفليكس تعلن عن 3 ألعاب فيديو جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية

أوميكرون سيصل مصر.. مفاجأة عاجلة عن متحور كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

12 درجة انخفاضا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 3- 12-2021

اللي حصل حرام وظلم.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وتؤكد:" أعمال الأغراء أثرت على مستقبلي"

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ