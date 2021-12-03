الإمارات: نعمل مع بريطانيا 50 سنة قادمة ونحن أكثر بهجة وتعاون

وجه جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التهنئة إلى دولة الإمارات المتحدة بمناسبة العيد الخمسون لدولة الإمارات، قائلا:" نهنئ حكومة وشعب الإمارات في عيدهم الوطني الخمسين..إنه لمن دواعي سروري العمل معكم على الأولويات المشتركة لبلداننا".

من جانبه علق عبدالله بن زايد وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا إن الإمارات تعمل مع المملكة المتحدة نحو خمسين سنة قادمة أكثر بهجة وتعاون. وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وعقد المجلس الأعلى للإمارات، أمس الخميس، اجتماعه في «قصر الشيخ راشد» في منطقة حتا بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، و الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، و الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، و الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتبادل أعضاء المجلس الأعلى في مستهل الجلسة التهاني بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 معربين عن سعادتهم وفخرهم باحتفاء الاتحاد بيوبيله الذهبي في أبهى صور العزة والسموّ والازدهار، رافعين أسمى آيات التهاني والأمنيات إلى قائد المسيرة المباركة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يمضي بالاتحاد شامخاً، مسترشداً بالنهج الأصيل الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون في القيادة والعمل المخلص لرفعة شأن الوطن وخدمة شعبه.

وجددوا الشكر والتقدير للصفوف الأمامية في مختلف ميادين العمل في دولة الإمارات، كما وجهوا تحية إكبار وإجلال إلى أرواح شهداء الوطن، وتحية عرفان موصولة إلى عائلاتهم وأسرهم لمواقفهم الوطنية المشرفة.

وأكدوا خلال الاجتماع، أن مواصلة العمل على ترسيخ أركان الاتحاد ودعم مؤسساته وتحقيق تطلعات شعبه الكريم إلى التنمية والازدهار والتقدم تأتي على قمة أولويات قيادة الإمارات، خلال المرحلة المقبلة.