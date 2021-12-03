أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بمركز الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية .

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس مستمر في درجات الحرارة المنخفضة بالمعدل الطبيعي لها، خلال هذا الوقت من العام؛ وذلك يعود لتأثر مصر بمنخفض جوي يتزامن معه مرتفع جوي على سطح الأرض.

وأشارت منار غانم، إلى أن الطقس لطيف على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد ، خلال ساعات النهار ، ومعتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ولا فرص لسقوط الأمطار اليوم وفرص أمطار بسيطة بدءا من مساء الغد على غرب البلاد.

ونوهت بأن محافظات جنوب الصعيد تتمتع بطقس معتدل في هذا الوقت من العام ، متابعة :" درجات الحرارة منخفضة وتتراوح بين 22 و23 درجة مئوية في الصباح وتنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل " .

وحذرت منار غانم من أتربة عالقة في سماء القاهرة القاهرة بدء من الغد ، ناصحة قائدي المركبات من الشبورة المائية و الأتربة والرياح ، معقبة : " منغيرش نوعية الملابس عشان ميجلناش برد .. ونرجو متابعة النشرة الجوية " .