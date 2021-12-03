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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخرهم أدهم السلحدار .. أشهر حالات الوفاة في ملاعب كرة القدم

اشهر حالات وفيات
اشهر حالات وفيات الاعبين في ملاعب كرة القدم

لحظات صعبة يعيشها الجمهور ولاعبي كرة القدم حين يسقط أحدهم علي ارض ملعب المباراة ويتوفي ، مشاهد قد تكون تكررت كثيرا الفترة خلال الفترة الماضية ولعل اخرها سقوط أدهم السلحدار نجم ومدرب الإسماعيلي السابق .

وتوفي أدهم السلحدار في ملعب مباراة فريقه المجد السكندري امام منافسه الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني .

اشهر حالات وفيات الاعبين في ملاعب كرة القدم

ونعرض لكم اشهر حالات الوفيات للاعبين في ملاعب كرة القدم :

- سقط اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فوي خلال مواجهة منتخب بلاده امام الكاميرون في نصف نهائي كأس القارات عام 2003 التي استضافتها فرنسا . 
وتبين ان اللاعب مصاب بتضخم في عضلة القلب وهي ما تسببت في سكته قلبية .

- سقط الهادي بالرخيصة لاعب فريق الترجي التونسي علي ارض الملعب خلال مباراة ودية امام أولمبيك ليون الفرنسي عام 1997 وتبين سبب الوفاه سكتة قلبية مفاجأة

- في عام 2007 بالدوري الاسباني سقط اللاعب أنطونيو بويرتا خلال مواجهة خيتافي ونجحت محاولات إنقاذه حتي ذهب الي غرفة تبديل الملابس ثم سقط مرة اخري ليتم نقله للمستشفى ويخرج روحه لبارئها .

- ولا تنسي الجماهير المصرية وفاة محمد عبدالوهاب لاعب النادي الأهلي الذي سقط خلال تدريبات فريقه وتوفي في 30 أغسطس عام 2006

- وفي العام الحالي توفي عبدالرحمن عاطف 23 عاما لاعب فريق القنايات بعدما بلع لسانه في مباراة فريقه امام الرواد بدورى القسم الثالث . 

سقوط إيركسن لاعب منتخب الدنمارك 

-كشف مارتن بويسين، طبيب المنتخب الدنماركي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها كريستيان إيريكسن، في مباراة الأمس أمام فنلندا في كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

وتعرض إيريكسن لأزمة قلبية في الدقيقة 42 من مباراة منتخبي الدنمارك وفنلندا، في مشهد حبس أنفاس جميع مشجعي كرة القدم.

وقال بويسين في مؤتمر صحفي : "كريستيان إيريكسن مات للحظة."

وأضاف:"كان علينا أن نبدأ بالإنعاش القلبي الرئوي وارتجاج المخ لأنه ذهب بالفعل عن عالمنا لفترة".

وأتم قائلًا:" لقد تعرض لسكتة قلبية وتم إحياؤه بصعقة من جهاز تنظيم ضربات القلب، كانت عملية إنقاذه سريعة جدًا، لا أعلم متى كنا سنفقده للأبد لكن هذا كان قريبًا جدًا".

يذكر أن إيريكسن سقط على أرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول، من مباراة الدنمارك أمام منتخب فنلندا بدون أي التحام مع أي لاعب آخر، لكن حالته الصحية استقرت.

أدهم السلحدار

اعلن نادي المجد السكندري برئاسة اسلام الصياد تشييع جنازة كابتن أدهم السلحدار اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر وذلك من مسجد نادي النيل علي الكورنيش شارع عبد العزيز ال سعود ، نزلت كوبري الجامعة .
توفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني للمجد السكندرى، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى.

سجد لله ولم يقم .. تعرض السلحدار لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في اخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا

أدهم السلحدار الأهلى محمد عبدالوهاب الاسماعيلي المجد السكندري نادي المجد السكندري

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