قدرات أوميكرون تثير الجدل| يراوغ المناعة والأجسام المضادة..مستشار الرئيس يحدد آليات مواجهته

لا تزال سلالة متحور فيروس كورونا الجديدة، والتي تم الإعلان عنها في جنوب أفريقيا 24 نوفمبر الماضي، تنتشر كالنار في الهشيم، فقد تم رصدها في أكثر من 34 دولة حول العالم، في أفريقيا و أسيا وأمريكا، وأستراليا، ما يؤكد تصريحات منظمة الصحة العالمية أن سلالة أوميكرون الجديدة، مثيرة للقلق وشديدة العدوى، وأن اللقاحات المتوفر حاليا ربما تكون أقل فعالية من الحماية منها.

دفعت كل تلك التطورات المتسارعة لقطع العديد من دول العالم جميع رحلاتها وخطوطها الجوية من وإلى جنوب أفريقيا في محاولة لإيقاف انتشار سلالة أوميكرون الجديدة، وبالرغم من هذه التشديدات والإجراءات الجماعية، إلا أن الفيروس تسرب إلى دول العالم بالفعل.

أوميكرون في ماليزيا

ولعل أبرز الدول المنضمة حديثا إلى الدول المصابة بعدوى سلالة أوميكرون، هي ماليزيا، فقد أعلنت وزارة الصحة هناك اليوم، عن تسجيل أول إصابة بعدوى سلالة كورونا الجديد أوميكرون، حسب تصريحا أدلى بها وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين لرويترز.

وأوضح أن حالة الإصابة بالسلالة الجديدة التي تم رصدها، هي لـ زائر أجنبي من جنوب إفريقيا كان قد وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة يوم 19 نوفمبر، وقبل ماليزيا، تم رصد إصابات محلية بـ أوميكرون في الولايات المتحدة وأستراليا، ما يزيد المخاوف حيال المتحور الذي بات يطغى على سواه من المتحورات في جنوب أفريقيا.

الولايات المتحدة وأستراليا

وسجلت ولاية نيويوك 5 إصابات مؤكدة بـ أوميكرون أمس الخميس، بينما سجلت إصابة في مينيسوتا وأخرى في هاواي، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بهذه المتحور إلى 9، من ناحية أخرى أعلنت أستراليا، اليوم عن رصدها أول إصابة بـ أوميكرون لدى طالب لم يسافر إلى الخارج، ما يشير إلى أن المتحور بدأ في الانتشار في الأراضي الأسترالية.

مراوغة المناعة

وفي دراسة علمية جديدة، أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، أثبتت أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" لديه قدرة كبيرة على مراوغة المناعة البشرية، مقارنة بالسلالات السابقة من الفيروس.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في موجة كبيرة من العدوى لدى السكان الذين لديهم مستوى عال من الأجسام المضادة، بينما قال الباحثون في جنوب أفريقيا، إنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة بحاجة إلى الإجابات وأبرزها، مدى قدرة المتحور على مراوغة المناعة التي تعطيها اللقاحات الحالية، والآثار المحتملة لتراجع المناعة في مواجهة العدوى وخاصة الإصابة الشديدة أو الوفاة.

زيادة المتحورات مستقبلا

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي، للشئون الصحية، إن متحورات فيروس كورونا، ستكون كثيرة في الفترة المقبلة، داعيا إلى التأني في التعامل مع المتغيرات، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة بشأن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا إلا إذا خرج من جنوب إفريقيا باعتباره رصد هناك أول مرة.

وأضاف تاج الدين في تصريحات إعلامية على "صدى البلد"، أن المعلومات الواردة من جنوب إفريقيا تشير على أن حالات "أوميكرون" بسيطة وقد تكون أكثر انتشارا، فيما لا توجد معلومات عن تطورات خطيرة أو غير متوقعة، وأنه من الممكن حدوث مثل هذه التطورات في الفترة المقبلة لكن الأمر لا يزال محل دراسة وترقب وتحليل.

آليات مواجهة أوميكرون

واختتم : "إن الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة إلى جانب حملات التطعيم المستمرة فضلا عن مراقبة وتحليل الوضع علميا وفنيا وطبيا، هي الآليات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد".