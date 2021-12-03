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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نص استقالة جورج قرداحي من منصبه كوزير للإعلام.. صورة

جورج قرداحي
جورج قرداحي

تداولت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، نص استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي يعتزم تقديمها للرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ظهر اليوم.

وجاء في كتاب الاستقالة: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

هذا وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن ميقاتي تمنى على قرداحي عدم عقد مؤتمر صحافي لإعلان استقالته.

وقال قرداحي لوسائل إعلام لبنانية، إنه سيعقد اليوم الجمعة عند الساعة الواحدة مؤتمرا صحفيا لإعلان الاستقالة، وذلك قبل يوم من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة، في زيارة للسعودية.

وأصبحت استقالة قرداحي في حكم الواقع، إذ شرع تيار المردة، الذي اختاره وزيرا في الحكومة، في البحث عن اسم بديل لخلافته، فيما سيكلف مؤقتا وزير التربية عباس الحلبي بمنصب وزير الإعلام بالوكالة.

واعترف قرداحي، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن استقالته قد تساعد على "حلحلة الأزمة" بين لبنان والسعودية.

كما قالت مصادر لوكالة رويترز، إن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي بشأن حرب اليمن، والتي اعتبرتها السعودية "مسيئة".

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