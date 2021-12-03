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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل المخدرات لها علاقة بالقدرة الجنسية .. صندوق مكافحة الإدمان يجيب بالفيديو

صندوق مكافحة الادمان
صندوق مكافحة الادمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  فيديو توعويا على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "  عن علاقة الحالة الجنسية بالمخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة من كوّن المخدرات تزيد من القدرة الجنسية وغيرها من المعتقدات غير الصحيحة.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها بجانب أيضا إطلاق العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف الفئات المختلفة من اجل التوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان‪.‬

المخدرات صندوق مكافحة الإدمان القدرة الجنسية

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