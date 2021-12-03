هل المخدرات لها علاقة بالقدرة الجنسية .. صندوق مكافحة الإدمان يجيب بالفيديو

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيديو توعويا على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك " عن علاقة الحالة الجنسية بالمخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة من كوّن المخدرات تزيد من القدرة الجنسية وغيرها من المعتقدات غير الصحيحة.



يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها بجانب أيضا إطلاق العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف الفئات المختلفة من اجل التوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان‪.‬