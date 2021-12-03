جورج قرداحي يكشف كواليس استقالته.. دولة أوروبية طلبت ذلك من رئيس الحكومة

أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الجمعة، أن فرنسا طلبت استقالته قبل زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى السعودية لحل الأزمة.

وقال قرداحي في مؤتمر صحفي من بيروت للإعلان عن استقالته: “فهمت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أيام أن فرنسا تريد استقالتي قبل زيارة ماكرون للسعودية لحل الأزمة”.

وأضاف “أعتقد أن استقالتي فرصة لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية”.

وتابع قائلا: “قد يكون ورد في مقابلتي ما استفز الرياض لكن علاقات السعودية ولبنان تتجاوز تصريحات وزير”.

واعتبر قرداحي أن "بقائه في الوزارة كان قد أصبح عبثيا بعدما فقد التضامن الحكومي" على حد تعبيره.



