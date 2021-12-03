رسميا.. مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بدون حضور جماهيري

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، إقامة مباراته أمام برشلونة الإسباني، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بدون حضور جماهيري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:" بعد قرار من الحكومة الألمانية، لن تقام المباريات بجمهور حتى نهاية العام ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

ℹ️ بعد قرار من الحكومة الألمانية، لن تقام المباريات بجمهور حتى نهاية العام ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. pic.twitter.com/P53RokGG9a — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 3, 2021

يذكر أن فريق بايرن ميونخ ضمن التأهل رسميا، إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كمتصدرا للمجموعة الخامسة.

ولم يتذوق فريق بايرن ميونخ في طعم التعادل أو الخسارة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز في مبارياته الخمس، في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يدخل فريق برشلونة المقبلة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وخض برشلونة 5 مباريات في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فاز في مباراتين وخسر في مثلهما، وتعادل في لقاء.

ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا:

1- بايرن ميونخ : 15 نقطة

2- برشلونة : 7 نقاط

3- بنفيكا: 5 نقاط

4- دينامو كييف :نقطة