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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن وفيات متحور "أوميكرون"

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قال كريستيان لينديمير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة الدولية ليس لديها بيانات حتى الآن عن الوفيات المرتبطة بمتغير أوميكرون المستجد، مشيرا إلى أن البيانات الأكثر دقة حول السلالة المتحورة التي تثير الذعر في العالم سيتم كشفها في غضون أسابيع قليلة.
 

وتم اكتشاف سلالة جديدة لـ فيروس كورونا لأول مرة الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا، ويمكن أن تكون السلالة أكثر خطورة ومقاومة للقاحات؛ بسبب العدد الأكبر من الطفرات التي تحتوي عليها، ما اسفر عنه إغلاق العديد من البلدان حدودها أمام المسافرين الأجانب القادمين من البلدان الأفريقية بغض النظر عما إذا كانوا يحملون شهادات التطعيم الكامل أو التعافي من كورونا كوفيد 19.
 

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد أوميكرون على أنه نوع من “القلق” بسبب عدد كبير من الطفرات على سطح الفيروس. 

 

ومع ذلك، قال مسؤولو الصحة في جنوب إفريقيا، إن حالات أوميكرون خفيفة وشبهوا رد الفعل تجاههم في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بشكل أساسي بـ “زوبعة في فنجان شاي”

 

 وقال المسؤولون أيضًا إن جميع الحالات تضمنت أفرادًا تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا.

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