مصر للطيران نظمت اليوم 92 رحلة نقلت أكثر من 10 آلاف راكب

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 92 رحلة جوية نقلت على متنها أكثر من 10 ألاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ونظمت مصر للطيران، اليوم 92 رحلة جوية بمعدل 68 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، الكويت، لاجوس، تونس، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، لارناكا، لندن، دوسلدورف، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، كوينهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، موسكو، جوبا، بروكسل، برلين، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الشارقة، بيروت، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، واشنطن.

كما سيرت 20 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10800 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.