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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إحالته للتحقيق في إهانة مصر.. عمر كمال بـ تركيا |شاهد

عمر كمال
عمر كمال

نشر المطرب عمر كمال صورة جديدة له من "تركيا" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر عمر كمال في الصور وهو يتجول فى شوارع تركيا بإطلالة كاجوال وعلق علي الصورة قائلا :"تركيا".


أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، الجدل عقب آخر حفلاته في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبالتحديد بسبب أغنية بنت الجيران والتي قام بغناءها في الحفل واستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب»، مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة.


وبدأت الأزمة تتفاقم وذلك لأن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية كان رفض كلمات أغنية بنت الجيران بسبب جملة “خمور وحشيش” لما تترك تأثيرا سلبي في أذهان الأطفال والشباب.


بيان نقابة المهن الموسيقية

فور الإنتهاء من حفل موسم الرياض، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بتحويل المطرب عمر كمال للتحقيق، بعدة تهم أبرزها الإساءة لمصر، وجاء في البيان « مصر وطن مُقدس ومُصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها  فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

 
تعليق عمر كمال على الأزمة

خرج المطرب عمر كمال عن صمته، وقال في فيديو عبر صفحته على فيسبوك، « انا زي الناس اتفاجأت اني اتحولت للتحقيق، بسبب إهانة مصر أنا مش فاهم اهنتها في ايه، وكمان أنا مقولتش اي حاجه تخص الأراضي المقدسه، وانا مش مسئول عن أى كوميكس منتشر على السوشيال ميديا، انا كنت بهرج مع الجمهور السعودي، والسعودية معروفة بالتمر والحليب، ومن المنطلق ده أنا قولت كدا".

 

 

تركيا مطرب المهرجانات المطرب عمر كمال الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية

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