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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. عمر كمال يطلب من جمهوره الدعاء

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماع انستجرام صورا جديدة في أحدث ظهور له.

ووجه رسالة لجمهوره عبر السوشيال ميديا، طالبهم فيها بالدعاء، وكتب: “أدعيلى دعوة حلوة ❤️”.

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عمر كمال يسترجع صورا من حفلة تونس بعد أزمته الأخيرة

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بعد حفل السعودية.. تفاصيل "ورطة" عمر كمال وإتهامه بالإساءة لمصر.. فيديو

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، الجدل عقب آخر حفلاته في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبالتحديد بسبب أغنية بنت الجيران والتي قام بغناءها في الحفل واستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب»، مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة.

وبدأت الأزمة تتفاقم وذلك لأن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية كان رفض كلمات أغنية بنت الجيران بسبب جملة “خمور وحشيش” لما تترك تأثيرا سلبي في أذهان الأطفال والشباب.

 

بيان نقابة المهن الموسيقية

فور الإنتهاء من حفل موسم الرياض، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بتحويل المطرب عمر كمال للتحقيق، بعدة تهم أبرزها الإساءة لمصر، وجاء في البيان « مصر وطن مُقدس ومُصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها  فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

 

تعليق عمر كمال على الأزمة

خرج المطرب عمر كمال عن صمته، وقال في فيديو عبر صفحته على فيسبوك، « انا زي الناس اتفاجأت اني اتحولت للتحقيق، بسبب إهانة مصر أنا مش فاهم اهنتها في ايه، وكمان أنا مقولتش اي حاجه تخص الأراضي المقدسه، وانا مش مسئول عن أى كوميكس منتشر على السوشيال ميديا، انا كنت بهرج مع الجمهور السعودي، والسعودية معروفة بالتمر والحليب، ومن المنطلق ده أنا قولت كدا".
 

 

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