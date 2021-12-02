السوشيال ميديا.. تويتر يشن هجوما عنيفا على "عمر كمال".. وهاشتاج فخر العرب يتصدر التريند

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
شرف ليا.. رضوى الشربيني تتكرم ضمن أكثر ٥٠ سيدة مؤثرة
بعد الإساءة لمصر.. تويتر يشن هجوما عنيفا على "عمر كمال"
محمد صلاح ينشر صورا عقب فوز ليفربول أمام إيفرتون.. شاهد
في ظهور نادر.. أحمد حلمي ينشر صورة مع شقيقته احتفالا بعيد ميلادها
حكيم يطرح أغنية "الجنة فى الإمارات" بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50
هاشتاج فخر العرب يتصدر تريند تويتر عقب تألق محمد صلاح أمام إيفرتون
شاهد.. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة
حاوي مصر.. أفشة يحتفل بعيد ميلاد وليد سليمان