عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يهنئ دولة الإمارات بالعيد الوطني الـ 50

الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد

حرص الفنان حسن الرداد علي تهنئة دولة الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الـ 50، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتب حسن الرداد في تويتة له: “كل عام و دوله الإمارات العربية الشقيقة بألف خير بمناسبة العيد الوطنى الخمسين، هتف الشعب و نادا قد بنينا الاتحادا #احتفالات_الخمسين #عيد_الاحتفالات_الخمسين #هتف_الشعب”.

 

حكيم يطرح أغنية "الجنة فى الإمارات" بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50

2 ديسمبر.. حسين الجسمي يروج لحفله بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

 

جدير بالذكر أنه قدمت الفنانة بلقيس حفلا غنائيا تحت شعار مكتمل العدد بمدرج الخورفكان بالإمارات ضمن احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين على قيام الاتحاد.

 

وقدمت بلقيس باقة متنوعة من أغنياتها؛ حيث افتتحت الحفل بأغنية هذا ملكنا ثم غنت ممكن وانتهى و دبلوماسي وحالة جديدة و ياخاله و دو دوم و أغنيتها التى قدمت خصيصاً للاحتفال "الخمسين". 

 

يذكر أن بلقيس تحيي غدا حفلا غنائيا آخر بأبو ظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات، ومن المقرر أن تطرح نهاية الشهر المقبل أحدث أغنياتها التى قدمتها باللهجة المصرية وسيتم تصويرها بمصر.

 

الفنان حسن الرداد حسن الرداد دولة الامارات الامارات العيد الوطني الـ 50

موضوعات متعلقة

شاهد.. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

هاشتاج فخر العرب يتصدر تريند تويتر عقب تألق محمد صلاح أمام إيفرتون

حسن الرداد لـ رشوان توفيق: كلنا أولادك والأزمة كشفت حب الملايين لحضرتك

حكيم يطرح أغنية "الجنة فى الإمارات" بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50

في ظهور نادر.. أحمد حلمي ينشر صورة مع شقيقته احتفالا بعيد ميلادها

محمد صلاح ينشر صورا عقب فوز ليفربول أمام إيفرتون.. شاهد

ربنا يحميك.. سيف زاهر يعلق على أداء محمد صلاح أمام إيفرتون

هيثم فاروق عن أداء محمد صلاح أمام إيفرتون: قدرات خاصة ينفرد بها

ترشيحاتنا

المصورين اتحبسوا.. زوج فاطمة عيد يكشف كواليس كليبها اضحك وسيبها على الله

محمد عبدالواحد: تمنيت انتقال هذا الثلاثي للزمالك.. وانتقال شريف للأهلي لتباطؤ الزمالك

شيفروليه كورفيت C2 تعود للحياة بمحرك من لامبورجيني

صلاة غفران الذنوب .. أحكامها وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-12-2021

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟.. مبروك عطية يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ