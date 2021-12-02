حسن الرداد يهنئ دولة الإمارات بالعيد الوطني الـ 50

حرص الفنان حسن الرداد علي تهنئة دولة الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الـ 50، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب حسن الرداد في تويتة له: “كل عام و دوله الإمارات العربية الشقيقة بألف خير بمناسبة العيد الوطنى الخمسين، هتف الشعب و نادا قد بنينا الاتحادا #احتفالات_الخمسين #عيد_الاحتفالات_الخمسين #هتف_الشعب”.

جدير بالذكر أنه قدمت الفنانة بلقيس حفلا غنائيا تحت شعار مكتمل العدد بمدرج الخورفكان بالإمارات ضمن احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين على قيام الاتحاد.

وقدمت بلقيس باقة متنوعة من أغنياتها؛ حيث افتتحت الحفل بأغنية هذا ملكنا ثم غنت ممكن وانتهى و دبلوماسي وحالة جديدة و ياخاله و دو دوم و أغنيتها التى قدمت خصيصاً للاحتفال "الخمسين".

يذكر أن بلقيس تحيي غدا حفلا غنائيا آخر بأبو ظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات، ومن المقرر أن تطرح نهاية الشهر المقبل أحدث أغنياتها التى قدمتها باللهجة المصرية وسيتم تصويرها بمصر.