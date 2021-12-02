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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم يطرح أغنية "الجنة فى الإمارات" بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50

الفنان حكيم
الفنان حكيم

طرح الفنان حكيم فيديو أغنية “الجنة فى الإمارات”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات.

 

ونشر حكيم مقطع من الفيديو، وعلق عليه كاتبًا: “فيديو كليب الجنة فى الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات المتحدة الشقيقه، كل سنة والشعب الإماراتي بخير”.

 

شاهد .. احدث ظهور لـ حكيم على السوشيال ميديا

حكيم يهنئ الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني الـ 50.. فيديو

 

يذكر أنه وقع الاختيار على المطرب حكيم لتقديم أغنية للشعب الإماراتي في الذكرى 50 العيد الوطني للإمارات يوم 2 ديسمبر.

 

والأغنية بعنوان “الجنة في الإمارات” وتم تصويرها في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات (دبي، العين، أبو ظبي).

 

الأغنية كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.

 

وطرح حكيم مؤخرا أغنية “الليلة عيد”  قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”.


“الليلة عيد” كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه للجمهور.

 

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.

 

الفنان حكيم حكيم أغنية “الجنة فى الإمارات” الجنة في الأمارات الامارات عيد الاتحاد الـ 50

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