بعد الإساءة لمصر.. تويتر يشن هجوما عنيفا على "عمر كمال"

بعد الخطأ الذي وقع فيه مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررًا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

شن رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، هجومًا عنيفًا علي عمر كمال وذلك عقب كلمات "أطهر أرض"، والتي كانت كافية لتوقع به في أزمة كبيرة مع الشعب المصري الذي فتح النار عليه، و اعتبرها البعض إساءة لا تغتفر لعمر كمال.

وتصدر أسم عمر كمال قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا هجومًا علي عمر كمال، كالاتي:

ايوه يافندم احنا مصر عندنا مقدسة اكتر من اي مكان ع وجه الأرض لو شايف ان كلمات تعترف بانحدارها تمثلنا وتغني ع ارضنا ولا تمثل غيرنا ولا تغني ع ارض الجيران .. خلص زمن العك.

ده علي اساس ان مصر بلد مش طاهره ده حتي ربنا ذكرها ف القرءان والبلد الوحيدة علي وجه الأرض الي ربنا تجلي اليها وكلم انسان وكان سيدناا موسي ابقي افهم الكلام قبل ما تقولو.

بكل حب للسعودية ارض طاهرة يكفي بها الكعبة ومسجد رسول الله "ص" #مصر بردو ارض مقدسة وطاهرة يا عمر كمال ومش ملطشة المفروض الانتماء لبلدك يكون مقدس.

طب وبالنسبه لبلد الازهر والعلم والعلماء لايق عليها الخمور والحشيش !!

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

وتابعت النقابة في بيانها: «في آخر حفلات المطرب عمركمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب إستبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيره فقال (أنا واقف علي أرض طاهره) علمآ أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشئ».

واضافت النقابة في بيانها: «وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوي المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلآ في موقعه والتصدي لكل مهو مسف وردئ علي الساحة الفنية وخطورته علي مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف».

النقابة :إحالة عمر كمال إلي التحقيق

ونوهت نقابة الموسيقيين في بيانها: «وعليه فقد تم إحالة المطرب عمر كمال إلي التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ الي مصر وصدور القرار المناسب فور الإنتهاء من التحقيق».

من بيان النقابة بخصوص عمر كمال .. حلو الردع وقتي عشان يبقي عبرة حتي لو طلعت منه عفوية pic.twitter.com/M5UvGdIAOK — 𓈗𓈖𓄿𓁐 نفرتاري (@MoZh93) December 1, 2021