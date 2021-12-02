حاوي مصر.. أفشة يحتفل بعيد ميلاد وليد سليمان

احتفل محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاد اللاعب وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر أفشة صورة له بصحبه وليد سليمان عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وأنت طيب يا حاوي مصر”.

ويحتفل النجم وليد سليمان بعيد ميلاده الـ 37، الموافق أمس الأربعاء، حيث ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم القلعة الحمراء، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.



حقق وليد سليمان مع الاهلى خلال مسيرته 16 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة ألقاب لدورى أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية ومثله للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية .